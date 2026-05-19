A Stimigliano, le ceneri degli animali vengono collocate vicino ai propri cari in famiglia, sollevando domande sul futuro delle pratiche funebri per gli animali domestici. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle nuove norme che regoleranno i cimiteri della provincia di Rieti e sulle risorse che il Comune destinerà all’associazione Pasqualina & Friends. Questi cambiamenti potrebbero influenzare le modalità con cui vengono svolti i servizi funebri per gli animali e le attività delle associazioni coinvolte.

? Punti chiave Come cambieranno le regole nei cimiteri della provincia di Rieti?. Quali somme destinerà il Comune all'associazione Pasqualina & Friends?. Perché questa decisione rompe le tradizioni dei comuni limitrofi?. Chi beneficerà concretamente dei gettoni di presenza dei consiglieri?.? In Breve Il vicesindaco Di Loreto ha illustrato la nuova normativa durante la seduta consiliare.. I gettoni di presenza dei consiglieri saranno donati all'associazione Pasqualina & Friends.. Stimigliano è il primo comune della provincia di Rieti ad adottare tale regolamentazione.. La modifica permette la sepoltura in loculi, tombe di famiglia o cellette cinerarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stimigliano: ceneri degli animali accanto ai cari in famiglia

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