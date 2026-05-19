Sterminiamo il comunismo non ci interessa la democrazia | il discorso per il candidato di FdI a Mantova

Durante le recenti elezioni comunali a Mantova, tra i candidati di Fratelli d'Italia figura Luca Viani, leader del comitato di estrema destra chiamato Difendi Mantova. In un discorso pubblico, Viani ha affermato: «Sterminiamo il comunismo, non ci interessa la democrazia». La sua candidatura ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori politici della città. La campagna elettorale prosegue con confronti e incontri tra i vari candidati in vista del voto.

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