Sterminiamo il comunismo non ci interessa la democrazia | il discorso per il candidato di FdI a Mantova
Durante le recenti elezioni comunali a Mantova, tra i candidati di Fratelli d'Italia figura Luca Viani, leader del comitato di estrema destra chiamato Difendi Mantova. In un discorso pubblico, Viani ha affermato: «Sterminiamo il comunismo, non ci interessa la democrazia». La sua candidatura ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori politici della città. La campagna elettorale prosegue con confronti e incontri tra i vari candidati in vista del voto.
Alle elezioni comunali di Mantova tra i candidati di Fratelli d'Italia c'è Luca Viani, leader del comitato di estrema destra Difendi Mantova. A un evento elettorale per Viani Ivan Sogari, vicepresidente di Remigrazione e riconquista e co-fondatore di Difendi Mantova, ha preso la parola e ha parlato di "sterminare il germe del comunismo", come mostra un audio inedito che Fanpage.it può pubblicare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sterminiamo il comunismo, non ci interessa la democrazia: il discorso per il candidato di FdI a MantovaAlle elezioni comunali di Mantova tra i candidati di Fratelli d'Italia c'è Luca Viani, leader del comitato di estrema destra Difendi Mantova ... fanpage.it
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