Stelle del jazz all’Accademia dei Rozzi

Due artisti di spicco del jazz si esibiranno questo pomeriggio all’Accademia dei Rozzi, nella Sala degli Specchi, alle ore 18. L’evento vedrà sul palco un duo composto da un pianista e un sassofonista, provenienti rispettivamente da Siena Jazz e da un’altra formazione. La serata offrirà l’opportunità di ascoltare musica dal vivo in un contesto culturale storico della città. La performance prevede l’esecuzione di brani originali e standard jazz.

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Due stelle del jazz all’ Accademia dei Rozzi. Questo pomeriggio, alle 18 la Sala degli Specchi ospiterà Siena Jazz con il duo con il pianoforte di Phil Markowitz e il sassofono di Maurizio Giammarco. I due talenti si sono formati musicalmente negli anni Sessanta e Settanta, irripetibili anni di grande fermento creativo, sia Markowitz che Giammarco hanno infatti condiviso un percorso analogo: primi passi in gruppi crossover, esperienze con maestri storici del Jazz, escursioni verso forme radicali d’improvvisazione, contaminazioni jazz-rock, raggiungendo infine una propria identità, anche dal punto di vista compositivo, capace di interpretare la tradizione e il proprio passato musicale alla luce degli ultimi sviluppi idiomatici del jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stelle del jazz all’Accademia dei Rozzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ralph Alessi and Escalation, concerto all’Accademia dei RozziDue concerti per ascoltare alcuni fra i migliori musicisti di jazz a livello internazionale: la sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi... Accademia Chigiana. Quator Modigliani ai RozziPer la prima volta alla Chigiana arriva il suono inconfondibile del Quatuor Modigliani, ospite della 103ª Stagione Micat in Vertice. Ha collaborato con Lucio Dalla, Paolo Conte e Vinicio Capossela, oltre che con le principali stelle del jazz: il #16maggio 2025 ci lascia Teo Ciavarella, il virtuoso del pianoforte tra i grandi della musica originario di San Marco in Lamis ( #Foggia ). #AccaddeOg x.com [Request] Guadagni da registrazioni di Bob Dylan rispetto ai guadagni delle persone che hanno registrato le sue canzoni…. reddit Cinque stelle del jazz italiano rendono omaggio alla musica di Charlie Parker all’Auditorium della ConciliazioneIl 14 dicembre alle ore 20:30 l’Auditorium della Conciliazione di Roma accoglierà un evento speciale dedicato a uno dei vertici assoluti della storia del jazz: Charlie Parker 70 è un omaggio al ... blitzquotidiano.it Sotto le stelle del jazz. Agosto si chiude nel segno della musicaContinua l’estate e continuano i festival che coniugano la bellezza dei luoghi con la grande musica. Alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese dal 24 al 27 agosto si rinnova l’appuntamento col ... lanazione.it