Stellantis | Uilm ‘assegnazione E-car a Pomigliano segnale importante’

Il sindacato Uilm ha commentato con soddisfazione la decisione di Stellantis di affidare allo stabilimento di Pomigliano d’Arco la produzione dei nuovi modelli di auto elettriche. La comunicazione è stata resa nota il 19 maggio e riguarda l’assegnazione di questa importante commessa alla fabbrica campana. La scelta della casa automobilistica interessa ora il sito produttivo e rappresenta un cambiamento nella destinazione di alcune attività, che fino a poco tempo fa erano dedicate ad altri modelli.

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POMIGLIANO D’ARCO, 19 MAG – “Accogliamo positivamente la notizia annunciata da Stellantis sull’assegnazione allo stabilimento di Pomigliano d’Arco della produzione dei nuovi modelli E-Car. È un segnale importante per il sito produttivo campano e per tutto il comparto automotive del territorio, perché conferma la centralità industriale di Pomigliano all’interno delle strategie future del gruppo”. E’ quanto sottolineano Ciro Cierro, segretario generale della Uilm Napoli e Campania e Giuseppe D’Alterio, responsabile automotive Uilm di Napoli. “Adesso però – aggiungono Cierro e D’Alterio – bisogna entrare nel merito concreto del piano industriale, comprendendo con chiarezza i tempi di realizzazione del progetto, i volumi produttivi previsti e soprattutto le modalità degli investimenti che riguarderanno l’intera filiera dell’indotto”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Stellantis: Uilm, ‘assegnazione E-car a Pomigliano segnale importante’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis, la nuova e-car nascerà a PomiglianoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed... Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Stellantis: una city car elettrica da 15.000 euro prodotta a Pomigliano dal 2028. Si chiama E-CarStellantis annuncia ufficialmente il progetto E-Car: una piccola elettrica accessibile che arriverà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco. I sindacati parlano di un target di prezzo di 15.0 ... automoto.it Stellantis, il piano e-car per Pomigliano: investimenti e piena occupazione dal 2028, ma i sindacati chiedono coinvolgimento pieno e continuativoUna piattaforma di e-car - vetture elettriche di segmento city car destinate alla larga diffusione, con un prezzo target di ... ildiariodellavoro.it