Stellantis porta l’IA nelle fabbriche | partnership con Accenture e Nvidia

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana rappresenta un momento importante per Stellantis, con l'annuncio di una partnership con Accenture e Nvidia per integrare l'intelligenza artificiale nelle fabbriche. Giovedì, il CEO dell'azienda presenterà il nuovo piano strategico durante un evento dedicato. La collaborazione mira a migliorare i processi produttivi e a innovare le operazioni attraverso tecnologie avanzate. La notizia si inserisce in un quadro di investimenti e sviluppi nel settore automobilistico, con un focus sulla digitalizzazione e l’efficienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Settimana clou per Stellantis: giovedì il ceo Antonio Filosa ( in foto ) svelerà il suo piano strategico. Non solo partnership produttive con altri costruttori (le cinesi Leapmotor e Dongfeng, al momento), ma anche guardando agli sviluppi continui dell’intelligenza artificiale per arrivare alla “manifattura intelligente”. Da qui l’anticipazione dell’accordo con Accenture e Nvidia che darà modo al gruppo di trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie con i dati al centro. «L’obiettivo è esplorare lo sviluppo di ambienti manifatturieri virtuali di nuova generazione, alimentati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale», spiega una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

stellantis porta l8217ia nelle fabbriche partnership con accenture e nvidia
© Ilgiornale.it - Stellantis porta l’IA nelle fabbriche: partnership con Accenture e Nvidia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stellantis, partnership con Accenture e Nvidia per portare l’IA nelle fabbricheStellantis ha annunciato l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture per accelerare l’utilizzo di funzionalità di digital twin...

Stellantis e Accenture, partnership su produzione industriale guidata da IA con NvidiaAMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare...

stellantis porta l iaStellantis porta l’IA negli stabilimenti con Accenture e NvidiaMilano, 18 mag. (askanews) – Stellantis accelera sulla trasformazione digitale della produzione e annuncia l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, con il supporto delle tecno ... askanews.it

stellantis porta l iaStellantis porta l’IA nelle fabbriche: partnership con Accenture e NvidiaL’obiettivo è creare la manifattura intelligente ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web