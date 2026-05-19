Stellantis porta l’IA nelle fabbriche | partnership con Accenture e Nvidia

Questa settimana rappresenta un momento importante per Stellantis, con l'annuncio di una partnership con Accenture e Nvidia per integrare l'intelligenza artificiale nelle fabbriche. Giovedì, il CEO dell'azienda presenterà il nuovo piano strategico durante un evento dedicato. La collaborazione mira a migliorare i processi produttivi e a innovare le operazioni attraverso tecnologie avanzate. La notizia si inserisce in un quadro di investimenti e sviluppi nel settore automobilistico, con un focus sulla digitalizzazione e l’efficienza.

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