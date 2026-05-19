Stellantis porta l’IA nelle fabbriche | partnership con Accenture e Nvidia
Questa settimana rappresenta un momento importante per Stellantis, con l'annuncio di una partnership con Accenture e Nvidia per integrare l'intelligenza artificiale nelle fabbriche. Giovedì, il CEO dell'azienda presenterà il nuovo piano strategico durante un evento dedicato. La collaborazione mira a migliorare i processi produttivi e a innovare le operazioni attraverso tecnologie avanzate. La notizia si inserisce in un quadro di investimenti e sviluppi nel settore automobilistico, con un focus sulla digitalizzazione e l’efficienza.
Settimana clou per Stellantis: giovedì il ceo Antonio Filosa ( in foto ) svelerà il suo piano strategico. Non solo partnership produttive con altri costruttori (le cinesi Leapmotor e Dongfeng, al momento), ma anche guardando agli sviluppi continui dell’intelligenza artificiale per arrivare alla “manifattura intelligente”. Da qui l’anticipazione dell’accordo con Accenture e Nvidia che darà modo al gruppo di trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie con i dati al centro. «L’obiettivo è esplorare lo sviluppo di ambienti manifatturieri virtuali di nuova generazione, alimentati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale», spiega una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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