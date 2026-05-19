Stellantis lancia il progetto e-car l’auto-elettrica per tutte le tasche
Stellantis annuncia il lancio del progetto e-car, un'auto elettrica pensata per essere accessibile a un pubblico ampio. La produzione del veicolo inizierà nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano. La casa automobilistica ha comunicato ufficialmente questa iniziativa, senza fornire dettagli sul modello o sul prezzo. La notizia arriva dopo l’approvazione del piano di sviluppo e investimenti nel settore delle vetture a zero emissioni.
Stellantis lancia il progetto e-car, l’auto elettrica di cui inizierà la produzione a Pomigliano nel 2028. L’idea è di portare sul mercato un’ auto elettrica compatta ed economicamente accessibile, quindi per tutte le tasche, dal design accattivante. La ‘e’ di e-car sta per ‘europea, emozione, elettrica ed ecosostenibile’. Cosa bolle in pentola, il Piano di Filosa. Dopo la 500 ibrida a Mirafiori, Stellantis torna a scegliere gli stabilimenti italiani. “L’ e-car rappresenta un concetto profondamente radicato nel Dna europeo di Stellantis – afferma il ceo di Stellantis Antonio Filosa – in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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