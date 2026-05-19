Stellantis sta affrontando una fase di stallo in Europa, con piani di rilancio che prevedono nuove alleanze strategiche con aziende cinesi. Antonio Filosa sta lavorando per riorganizzare le attività del gruppo nel continente, cercando di rafforzare la presenza attraverso accordi con partner a Pechino. La situazione attuale vede il mercato europeo in difficoltà, spingendo la casa automobilistica a puntare su collaborazioni internazionali per migliorare la propria posizione.

Antonio Filosa si prepara a ridisegnare Stellantis in Europa. Perché il quadro emerso finora racconta la difficoltà di un modello industriale che fino a pochi anni fa sembrava inattaccabile e che oggi si trova schiacciato fra concorrenza cinese, transizione elettrica che balbetta e mercato stagnante. Il passaggio chiave arriverà il 21 maggio, quando l’amministratore delegato presenterà il primo piano industriale della sua gestione. Un appuntamento atteso da investitori, sindacati e filiera automotive europea. Sul tavolo ci sono fabbriche in sofferenza e quote di mercato in calo. Ma anche la necessità di trovare un’identità nuova, perché i numeri spiegano bene l’entità del problema: nel 2019 PSA e FCA insieme vendevano oltre 3,4 milioni di auto in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Europa in stallo. Il rilancio passa dalle alleanze con Pechino

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