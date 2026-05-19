L'indagine sul video intimo sottratto a Stefano De Martino e alla sua ex compagna Caroline Tronelli si sta espandendo, con l’iscrizione di un secondo indagato. La procura ha deciso di approfondire le responsabilità di ulteriori soggetti coinvolti nel caso. La vicenda riguarda la diffusione di materiale privato senza il consenso delle persone interessate e ha portato all’apertura di un fascicolo giudiziario. Le autorità continuano a raccogliere elementi utili per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L’inchiesta sul video intimo sottratto a Stefano De Martino e alla sua ex compagna Caroline Tronelli si allarga e apre nuovi scenari investigativi. Dopo il tecnico sospettato di essersi introdotto nel sistema di videosorveglianza dell’abitazione romana della ragazza, la procura ha iscritto nel registro degli indagati anche la persona che avrebbe diffuso per prima il filmato online, trasformando un furto privato in un caso mediatico nazionale. L’uomo, un italiano, è accusato al momento soltanto di revenge porn. Gli investigatori gli hanno sequestrato smartphone, computer e dispositivi elettronici nel tentativo di ricostruire il percorso del... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino e il video intimo rubato, c’è un secondo indagato che cambia tutto

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I video intimi rubati a Stefano De Martino: indagato il tecnico di casa Tronelli - Vita in diretta 2

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