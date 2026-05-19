Stefano De Martino e i video intimi rubati indagato un secondo uomo | Ha diffuso per primo le clip sul Web

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sui video intimi di Stefano De Martino e della sua ex fidanzata, sottratti e pubblicati senza autorizzazione, continuano. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un secondo uomo, ritenuto responsabile di aver diffuso le clip online. Finora sono in corso verifiche su come i video siano stati ottenuti e distribuiti, senza che siano state ancora rese note eventuali accuse formali o dettagli sulle modalità della diffusione.

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Proseguono tutti gli accertamenti e le indagini sui video intimi di Stefano De Martino e la sua ex Caroline Tronelli, sottrati e diffusi senza alcun consenso. Sono iniziati gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici e sugli account sequestrati a un ex dipendente di una società di videosorveglianza ritenuto colui che ha sottratto le immagini. L’uomo, infatti, viene ritenuto dagli inquirenti il “tecnico infedele” che per primo ha sottratto e diffuso online i video intimi registrati dalle telecamere di sicurezza nella casa della ex compagna di De Martino. Le analisi forensi sono in corso nel Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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