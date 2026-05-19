Stati Uniti scontro tra due jet durante uno show negli | salvi i piloti

Durante un air show in Idaho, il 17 maggio 2026, due jet militari sono entrati in collisione in volo. Un video diffuso mostra chiaramente il momento dello scontro tra i due velivoli, mentre i piloti sono riusciti a uscire indenni. L'incidente si è verificato durante l'esibizione, coinvolgendo due aeromobili che partecipavano alla manifestazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e nessuna informazione è stata ancora rilasciata riguardo alle eventuali conseguenze o interventi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui