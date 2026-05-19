Stati Uniti scontro tra due jet durante uno show negli | salvi i piloti
Durante un air show in Idaho, il 17 maggio 2026, due jet militari sono entrati in collisione in volo. Un video diffuso mostra chiaramente il momento dello scontro tra i due velivoli, mentre i piloti sono riusciti a uscire indenni. L'incidente si è verificato durante l'esibizione, coinvolgendo due aeromobili che partecipavano alla manifestazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e nessuna informazione è stata ancora rilasciata riguardo alle eventuali conseguenze o interventi successivi.
Un filmato girato il 17 maggio 2026, mostra due aerei militari che si scontrano in volo durante un air show in Idaho, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Si vedono gli aerei schiantarsi al suolo con una forte esplosione che solleva fumo nero. In una frazione di secondi si vedono i piloti lanciarsi con i loro paracadute fuori dai velivoli e atterrare sani e salvi (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 . 🔗 Leggi su Panorama.it
Scontro tra due jet durante uno show negli Stati Uniti, salvi i piloti
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