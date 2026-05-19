Il Commissario Montalbano riesce, ogni volta, a tenerci incollati allo schermo. Che sia in prima visione o, come in questo caso, l’ennesima replica, è come se lanciasse un incantesimo ogni settimana. Sarà per quel carattere impossibile e irresistibile, sarà per i paesaggi della Sicilia iblea che fanno da sfondo alle sue indagini. Sarà per la scrittura di Andrea Camilleri, che trasformava ogni caso di cronaca in qualcosa di antico e universale. Sarà per l’interpretazione di Luca Zingaretti, ormai alter ego in carne e ossa del personaggio letterario. Fatto sta che questa sera Rai 1 propone un episodio che corre sul filo del rasoio. Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Sellerio nel 2006. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv torna Montalbano con "Le ali della sfinge": un cadavere, una farfalla tatuata e un caso che sembra impossibile

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