Stasera in TV — martedì 19 maggio 2026

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in TV, martedì 19 maggio 2026, i canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per diversi gusti e interessi, con alcune trasmissioni che entreranno in onda in prime time e altre nel corso della serata. Gli spettatori potranno scegliere tra diverse opzioni di intrattenimento e informazione, secondo le offerte delle principali emittenti nazionali.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Le ali della sfinge. Serie TV - In onda alle 21:30. Attori di questa puntata: Isabell Sollman, Roberto Nobile, Giorgio Bongiovanni, Maurizio Donadoni, Giuseppe Caponetto, Nellina Lagan‡, Giacinto Ferro, Tullio Sorrentino, Valbona Malaj, Kristina Novikova ed Antonio Marfella. TRAMA Tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio Editore Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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