Stasera in TV — martedì 19 maggio 2026

Stasera in TV, martedì 19 maggio 2026, i canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per diversi gusti e interessi, con alcune trasmissioni che entreranno in onda in prime time e altre nel corso della serata. Gli spettatori potranno scegliere tra diverse opzioni di intrattenimento e informazione, secondo le offerte delle principali emittenti nazionali.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il commissario Montalbano -Le ali della sfinge. Serie TV - In onda alle 21:30. Attori di questa puntata: Isabell Sollman, Roberto Nobile, Giorgio Bongiovanni, Maurizio Donadoni, Giuseppe Caponetto, Nellina Lagan‡, Giacinto Ferro, Tullio Sorrentino, Valbona Malaj, Kristina Novikova ed Antonio Marfella. TRAMA Tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio Editore Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 19 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione del SuperEnalotto di martedì 5 maggio 2026 Sullo stesso argomento Stasera in TV — martedì 5 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Stasera in TV — martedì 12 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #martedì #montalbano #Eurovision #indovinachivieneacena #cartabianca #gfvip #inside #dimartedì #igt14 x.com Guida Tv martedì 19 maggio 2026, cosa vedere stasera in tvGuida tv martedì 19 maggio 2026: cosa vedere stasera in tv film serie tv e show, la programmazione di Rai, Mediaset e Sky ... dituttounpop.it Stasera in TV — martedì 12 maggio 2026Guida alla prima serata tra film, intrattenimento e approfondimenti: orari, generi e titoli sui principali canali per scegliere cosa vedere stasera in tv. quotidiano.net