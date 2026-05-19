Stasera in tv la programmazione di martedì 19 maggio
Questa sera, martedì 19 maggio, la programmazione televisiva presenta diversi appuntamenti. Su RAI1 alle 21.30 va in onda l’episodio “Le ali della sfinge” della serie “Il commissario Montalbano”. Su RAI2 alle 21 è previsto un programma non specificato. La programmazione prosegue con altri programmi e film, anche su canali privati e digitali, durante tutta la serata.
RAI1 21.30 Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge RAI2 21.20 Belve Crime RAI3 21.15 Indovina chi viene a cena RETE4 21.33 E’ sempre Cartabianca CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.15 Le Iene presentano Inside TV8 22.00 Italia’s Got Talent NOVE 21.30 Mechanic: Resurrection. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Anteprima Belve Crime - Rina Bussone - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2
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