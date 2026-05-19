Stasera in tv la programmazione di martedì 19 maggio

Questa sera, martedì 19 maggio, la programmazione televisiva presenta diversi appuntamenti. Su RAI1 alle 21.30 va in onda l’episodio “Le ali della sfinge” della serie “Il commissario Montalbano”. Su RAI2 alle 21 è previsto un programma non specificato. La programmazione prosegue con altri programmi e film, anche su canali privati e digitali, durante tutta la serata.

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