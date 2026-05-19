I spirato alla storia vera di un mlitare ungherese di nome Peter Pan, stasera alle 21.20 su Rai 5 va in onda Soldato Peter. Con Ondina Quadri nei panni del protagonista, è ambientato a pochi giorni dalla fine della Grande Guerra. Un’opera toccante e poetica: un canto sommesso contro tutte le guerre che continuano a insanguinare il mondo. Per chi se li fosse persi: i film premiati nella storia del Festival di Cannes disponibili su Netflix X Leggi anche › Ci siamo! Tutto sul Festival di Cannes 2026: le star e i film più attesi. Per l’Italia ci sono Monica Bellucci e Asia Argento Soldato Peter: la trama del film stasera 19 maggio, orario e dove vederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera in prima tv su Rai 5, "Soldato Peter" racconta la storia di un disertore della Grande Guerra di nome Peter Pan. A intepretarlo, la giovane attrice Ondina Quadri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Il mondo di Peter Pan torna in tv: Disney annuncia lo sviluppo della serie live-action "Tink"L'amato personaggio che ha debuttato nel film animato del 1953 sarà al centro della trama di un nuovo progetto per Disney+.

Trofeo di Judo Peter Pan 2026: a Roma 250 piccoli atleti in gara per la solidarietàDomenica 29 marzo va in scena la 23ª edizione del Trofeo Peter Pan, un appuntamento che riunirà circa 250 giovani judoka tra i 5 e gli 11 anni.

Stasera in TV — martedì 19 maggio 2026In prima serata film, inchieste, approfondimenti e intrattenimento su principali canali: orari, generi e titoli per scegliere cosa vedere stasera in tv. quotidiano.net

Soldato Peter: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 5La pellicola cinematografica Soldato Peter si presenta come un film drammatico e contemplativo trasmesso stasera in Italia sui teleschermi nazionali di Rai 5. La regia di questa opera d’arte italiana ... maridacaterini.it