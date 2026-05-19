startech trieste spiraglio al mimit ma la regione frena

A Trieste, la situazione di Startech ha visto un timido progresso grazie a un intervento del Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha aperto uno spiraglio per un aiuto finanziario. Tuttavia, la Regione ha deciso di bloccare temporaneamente l’iter, mantenendo incerte le possibilità di intervento immediato. La società sta affrontando un lungo percorso per garantire la stabilità e la continuità delle proprie attività, con ulteriori decisioni ancora da definire.

TRIESTE – Un primo passo avanti sul fronte della liquidità immediata, ma la strada per la messa in sicurezza della Startech di Trieste resta ancora lunga e in salita. È questo il bilancio del delicato tavolo di crisi convocato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per affrontare il futuro dello stabilimento giuliano e la salvaguardia dei suoi livelli occupazionali. L’incontro ha visto la partecipazione di una fitta rete di attori istituzionali e parti sociali: oltre agli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro), erano presenti i vertici dell’azienda, le sigle sindacali di categoria, i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico, l’agenzia governativa Invitalia e una delegazione di deputati del territorio. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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