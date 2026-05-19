Star Wars il casco del Mandaloriano in orbita
Per l’arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane dal 20 maggio 2026, una replica dell’iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Star Wars nello spazio reale: il casco Mandaloriano in orbita
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