Star Wars il casco del Mandaloriano in orbita

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’arrivo di  Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane dal 20 maggio 2026, una replica dell’iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Star Wars nello spazio reale: il casco Mandaloriano in orbita

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