Stalking in Psichiatria a Pisa l’Asl fa scudo ai medici | Tolleranza zero contro ogni aggressione

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha rilasciato una dichiarazione in risposta all’operazione della Squadra Mobile di Pisa, che ha portato all’arresto di un individuo coinvolto in episodi di stalking presso un reparto di psichiatria. L’azienda ha confermato di essere impegnata a garantire la sicurezza di medici e operatori sanitari, affermando di adottare una linea di tolleranza zero contro qualsiasi forma di aggressione. Nessun dettaglio aggiuntivo sui provvedimenti adottati o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

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Dopo la notizia dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, arriva la presa di posizione ufficiale dell’ Azienda USL Toscana nord ovest. I vertici sanitari intervengono per fare scudo e manifestare totale vicinanza a medici, infermieri e a tutti gli operatori del Servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) dell’ospedale Santa Chiara, vittime in questi mesi di un clima di terrore. L’arresto del paziente di 28 anni, formalmente accusato di aver messo in atto un gravissimo e prolungato stalking ai danni dello staff medico e destinato al ricovero in un reparto di osservazione psichiatrica carceraria, chiude una fase di profonda angoscia per i lavoratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stalking in Psichiatria a Pisa, l’Asl fa scudo ai medici: “Tolleranza zero contro ogni aggressione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Putin a Mojtaba: Russia scudo contro l’aggressioneL’aria è carica di tensione mentre Vladimir Putin invia un messaggio diretto a Mojtaba Khamenei, riconoscendo ufficialmente il suo ruolo di nuovo... Organismo Asl contro discriminazioni, membro sospeso: "Fu coinvolto in caso di stalking"BRINDISI - Sospeso un membro del Comitato unico di garanzia (Cug) per le pari opportunità della Asl di Brindisi: in passato è stato coinvolto in un... Stalking, arresto a PisaPisa, 19 maggio 2026 – A seguito dell’arresto eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa nei confronti di un uomo di 28 anni gravemente indiziato di aver posto in essere per mesi un continu ... nove.firenze.it Stalking e minacce ai sanitari: arrestato 28enne a PontederaUn uomo di 28 anni, seguito dal servizio psichiatrico dell’Asl Toscana Nord Ovest di Pisa, è stato arrestato dalla squadra mobile con l’accusa di stalking ... gonews.it