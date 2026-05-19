Stadio Roma | il TAR respinge il ricorso sui tagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di respingere il ricorso del comitato dei No Stadio contro i lavori per il nuovo impianto a Pietralata. La decisione si riferisce ai motivi presentati dai sostenitori del blocco, giudicandoli infondati. La sentenza conferma che non ci sono ostacoli legali per proseguire con i lavori di costruzione dello stadio. La questione legale si è conclusa con questa decisione, che permette di continuare le operazioni senza ulteriori impedimenti giudiziari.

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Il TAR del Lazio ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dal comitato dei No Stadio, dichiarando del tutto infondati i motivi dell’opposizione che mirava a bloccare i lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La sentenza di primo grado, arrivata dopo la sospensiva d’urgenza concessa nei giorni scorsi, rappresenta un netto punto a favore del Campidoglio e dell’ As Roma, che vedono così legittimato l’iter burocratico e operativo legato agli scavi archeologici e alla gestione del verde nell’area. I venti cittadini firmatari del ricorso avevano richiesto l’annullamento delle autorizzazioni comunali destinate a regolare la rimozione della vegetazione per fare spazio ai sondaggi del sottosuolo, ma i giudici amministrativi hanno confermato la piena regolarità delle procedure finora adottate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio Roma: il TAR respinge il ricorso sui tagli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVO STADIO DELLA ROMA, COSA PREVEDE IL PROGETTO Sullo stesso argomento Stadio di Pietralata, il TAR respinge il ricorso contro il taglio degli alberi: il cantiere riparteI tagli che erano stati sospesi alla fine dello scorso aprile possono riprendere. Stadio Roma, il TAR respinge la sospensione dei lavoriIl progetto per il nuovo impianto sportivo della AS Roma a Pietralata incassa un importante via libera tecnico nelle aule di giustizia. Stadio della #ASRoma, il Tar respinge il ricorso dei comitati: avanti con i lavori a Pietralata x.com Derby di Roma rinviato a lunedì sera - Un casino evitabile reddit Nuovo Stadio della Roma, il Tar dà ragione al Club: bocciato il ricorso dei comitatiROMA – Nuovo semaforo verde per il futuro stadio dell’AS Roma a Pietralata. Il Tar del Lazio ha respinto questa mattina l’ennesimo ricorso presentato dai comitati No Stadio, che mirava a bloccare l’ ... dire.it Nuovo Stadio, il Tar boccia l'ennesimo ricorso dei Comitati del NoDefinitivamente respinto il ricorso volto all’annullamento delle autorizzazioni rilasciate dal Comune per l’abbattimento di alcuni (26) alberi nell'area di Pietralata ... ilromanista.eu