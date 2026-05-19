Stabilità Molise | Gravina critica la manovra e il ritorno agli IACP

Il dibattito sulla stabilità nel Molise si concentra sulla recente decisione di ripristinare gli IACP, istituzioni pubbliche incaricate dell’edilizia residenziale. Questa scelta ha suscitato critiche, in particolare da parte di un esponente politico che ha definito la manovra come una restaurazione del passato. Si discute anche di come questa decisione potrà influenzare le finanze dei cittadini, considerando gli effetti sulla gestione degli alloggi e sui costi abitativi. La questione solleva interrogativi sulla direzione futura delle politiche abitative nella regione.

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? Punti chiave Come influirà il ritorno degli IACP sulle tasche dei cittadini?. Perché la manovra è stata definita una restaurazione del passato?. Chi pagherà i nuovi costi per la gestione dell'edilizia pubblica?. Quali rischi comporta la scelta di nuovi organismi regionali?.? In Breve Pallante riferisce risparmi di 2 milioni di euro sui costi dell'Assemblea nel 2025.. Flc Cgil Molise liquida 350mila euro per 250 ricorrenti sulla carta docente.. Campobasso ospita Gusto Italia tra il 21 e il 24 maggio.. Karima si esibisce all'Al Savoia con l'Orchestra Sinfonica del Molise.. Il consigliere regionale Roberto Gravina ha espresso un parere fortemente contrario alla legge di stabilità approvata questo martedì 19 maggio 2026, denunciando una manovra che non risponde alle reali necessità del Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stabilità Molise: Gravina critica la manovra e il ritorno agli IACP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bilancio Molise 2026-2028: domani il Consiglio esamina la manovra? Cosa sapere Il Consiglio regionale del Molise esamina domani alle 16:30 la manovra triennale 2026-2028. Il Consiglio dei ministri non impugna la legge di stabilità della Sicilia: via libera alla manovraIl Consiglio dei ministri decide di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della... Regione Molise, Consiglio approva Legge di Stabilità 2026Il Consiglio regionale del?Molise ha approvato oggi a maggioranza (13 voti favorevoli, 6?contrari) la Legge di Stabilità 2026. (ANSA) ... ansa.it Regione, Gravina (M5S) La legge di stabilità approvata non risponde ai problemi del MoliseCAMPOBASSO - Al termine della votazione definitiva sulla legge di stabilità approvata oggi in Consiglio regionale del Molise ... molisenetwork.net