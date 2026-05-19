Sta per arrivare The Raven Boys l’adattamento a fumetti di un fenomeno letterario
Al Salone del Libro di Torino, che si svolge dal 14, sarà presentato il nuovo adattamento a fumetti di The Raven Boys, il noto romanzo. La pubblicazione è realizzata da Panini Comics e rappresenta una delle novità previste per l’evento. I lettori potranno acquistare il fumetto durante la fiera e avranno l’opportunità di scoprire questa versione visiva di un volume che ha riscosso successo tra il pubblico. La presentazione avverrà in una delle aree dedicate agli editori e ai fumetti.
Tra le novità Panini Comics che i lettori troveranno al Salone del Libro di Torino (di scena dal 14 al 18 maggio) c’è The Raven Boys, splendido adattamento a fumetti del primo romanzo di The Raven Cycle, l’acclamata serie di romanzi young adult bestseller del New York Times scritta da Maggie Stiefvater. Il primo volume della saga, con una copertina inedita realizzata per Panini Comics dall’autrice dei romanzi, sarà disponibile anche in libreria, fumetteria e online da giovedì 14 maggio. In esclusiva per il Salone del Libro di Torino, il volume sarà presente anche con una copertina variant sempre disegnata da Maggie Stiefvater per Panini Comics. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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