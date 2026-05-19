Sta per arrivare The Raven Boys l’adattamento a fumetti di un fenomeno letterario

Al Salone del Libro di Torino, che si svolge dal 14, sarà presentato il nuovo adattamento a fumetti di The Raven Boys, il noto romanzo. La pubblicazione è realizzata da Panini Comics e rappresenta una delle novità previste per l’evento. I lettori potranno acquistare il fumetto durante la fiera e avranno l’opportunità di scoprire questa versione visiva di un volume che ha riscosso successo tra il pubblico. La presentazione avverrà in una delle aree dedicate agli editori e ai fumetti.

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