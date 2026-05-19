Spunta profilo falso del sindaco | scatta la denuncia in Procura
Un profilo Facebook falso intestato al sindaco di Nocera Inferiore è stato scoperto. Il primo cittadino ha riferito di averlo individuato e ha annunciato che presenterà a breve una denuncia presso la Procura. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui soggetti coinvolti nella creazione del profilo fraudolento. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti per le indagini del caso.
Spunta un profilo Facebook falso del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. E' lo stesso primo cittadino a segnalarlo, riferendo che sporgerà presto denuncia all'autorità giudiziaria. Il messaggio“Si comunica che sono attualmente in corso richieste di amicizia provenienti da un profilo non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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