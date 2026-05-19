Spread Btp-Bund in calo a 76 punti base Trump tranquillizza i mercati

All'apertura dei mercati finanziari il 19 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 76 punti base, registrando una diminuzione di quattro punti rispetto al giorno precedente. La decisione di alcune autorità di limitare le tensioni sui mercati si è tradotta in questa diminuzione dello spread, che indica un miglioramento nelle valutazioni sul debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha rilasciato dichiarazioni che hanno contribuito a rassicurare gli investitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

All’apertura dei mercati finanziari il 19 maggio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è dato in calo a 76 punti base quattro in meno rispetto a quanto fatto registrare 24 ore prima. Una variazione dovuta alla riduzione dei rendimenti, che si sono allontanati dal 4% scendendo al 3,19% per i Btp benchmark a 10 anni. Il differenziale aveva raggiunto, nella giornata di ieri, alcune delle vette più alte delle ultime settimane, a causa delle crescenti tensioni tra Usa e Iran sul cessate il fuoco. L’annuncio di una nuova mediazione dei Paesi di Golfo da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha però tranquillizzato gli investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 76 punti base, Trump tranquillizza i mercati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORO VIVACE, PETROLIO SOTTO OSSERVAZIONE/ SANTE PELLEGRINO: SPERIAMO NEL RALLY DI NATALE, MERCATI OK Sullo stesso argomento Spread Btp-Bund in calo a 88 punti, Trump tranquillizza i mercati sull’IranLo spread tra Btp e Bund ha aperto a 88 punti base nella mattinata del 24 marzo, un netto calo rispetto ai 104 punti raggiunti durante la giornata di... Spread Btp-Bund in calo a 76 punti, i mercati sperano in un accordo Iran-UsaLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è fortemente sceso nei primi minuti dall’apertura del 14 aprile. #ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 75 punti, dai 78 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,90% dal 3,94 della chiusura di venerdì. - Ultima ora - Ansa.it - #ANSA x.com Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 74 punti baseAvvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si mantiene attorno ai 74 punti base, con il rendimento del bond governativo italiano sostanzialmente ... lanazione.it ***BTp: spread con Bund a 75 punti base in avvio, rendimento al 3,90%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Avvio in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta il differenziale di rendimento tra ... ilsole24ore.com Btp, xeon e poi? reddit