Spread Btp-Bund in calo a 76 punti base Trump tranquillizza i mercati
All'apertura dei mercati finanziari il 19 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 76 punti base, registrando una diminuzione di quattro punti rispetto al giorno precedente. La decisione di alcune autorità di limitare le tensioni sui mercati si è tradotta in questa diminuzione dello spread, che indica un miglioramento nelle valutazioni sul debito pubblico italiano rispetto a quello tedesco. Nel frattempo, l’ex presidente americano ha rilasciato dichiarazioni che hanno contribuito a rassicurare gli investitori.
All’apertura dei mercati finanziari il 19 maggio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è dato in calo a 76 punti base quattro in meno rispetto a quanto fatto registrare 24 ore prima. Una variazione dovuta alla riduzione dei rendimenti, che si sono allontanati dal 4% scendendo al 3,19% per i Btp benchmark a 10 anni. Il differenziale aveva raggiunto, nella giornata di ieri, alcune delle vette più alte delle ultime settimane, a causa delle crescenti tensioni tra Usa e Iran sul cessate il fuoco. L’annuncio di una nuova mediazione dei Paesi di Golfo da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha però tranquillizzato gli investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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