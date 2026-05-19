Sportella Marini e Hoffmann liberati dai rifiuti

Due gruppi di volontari hanno ripulito un quartiere molto popoloso di Foligno, raccogliendo rifiuti di vario tipo. L’intervento è stato promosso da associazioni locali e dalla cooperativa Ellelle, coinvolgendo le aree di Sportella Marini e del parco Hoffman. Durante l’attività sono stati recuperati diversi oggetti abbandonati, contribuendo a migliorare la qualità ambientale della zona. L’iniziativa si è svolta in modo volontario e senza incidenti.

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Hanno raccolto rifiuti di ogni genere, ripulendo uno dei quartieri più popolosi di Foligno. L’iniziativa è stata organizzata da Foligno Kaos, Legambiente e la cooperativa Ellelle ed ha riguardato il quartiere di Sportella Marini e il parco Hoffman. Alcuni cittadini si sono riuniti domenica e hanno ripulito l’intera zona. "Come più volte chiesto agli uffici comunali – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – c’è bisogno di manutenzione e diverse sono le criticità, più volte segnalate: alberi e siepi da potare che ostruiscono la pubblica illuminazione e cadono sopra le panchine rendendole inutilizzabili, l’ulivo donato dal Rotary da potare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sportella Marini e Hoffmann liberati dai rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Droni e robot: gli alleati per ripulire i fondali marini dai rifiuti invisibiliL’iniziativa ambientale finanziata dall’Unione europea prosegue e una delle ultime si inserisce nella Mission Restore our Ocean and Waters... Napoli, assalto a una banca: ostaggi liberati dai carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine e messa in sicurezza Momenti di tensione a Napoli, dove una rapina in banca si è...