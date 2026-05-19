Sport e Innovazione Made in Italy alla Farnesina premiati Andy Diaz e Gregorio Paltrinieri

Nella cornice della Farnesina sono stati consegnati premi a due atleti italiani, Andy Diaz e Gregorio Paltrinieri, per i loro successi sportivi. L’evento ha sottolineato come lo sport italiano stia assumendo un ruolo sempre più rilevante anche nelle strategie di politica estera del paese. La presenza di campioni nazionali in occasioni ufficiali evidenzia l’attenzione verso il settore, che si sta affermando come elemento di rappresentanza e promozione internazionale dell’Italia.

Roma – Cresce lo sport italiano ed entra nella strategia della politica estera dell’Italia nel mondo, attraverso le gesta e la presenza dei suoi campioni azzurri. Il messaggio è stato diffuso alla presentazione del progetto ‘Sport e Innovazione Made in Italy’, svolto alla Farnesina a Roma, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e che vede protagonista l’Agenzia ICE, Sport e Salute, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Tennis e Padel. Sono stati coinvolte delle importanti manifestazioni internazionali italiane quali Golden Gala, Sette Colli e Premier Padel. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Sport e Innovazione Made in Italy – Evento di lancio della III Edizione del Progetto

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