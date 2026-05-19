SpoletoNorcia in MTB energia e divertimento lungo la vecchia ferrovia | i biglietti a prezzo scontato

Il prossimo 2 giugno si terrà la dodicesima edizione di una gara ciclistica organizzata dalla Ssd La SpoletoNorcia srl, con il supporto del Comune di Spoleto. L’evento si svolgerà lungo il tracciato della vecchia ferrovia, coinvolgendo appassionati di mountain bike provenienti da diverse zone. Sono previsti biglietti a prezzo scontato per i partecipanti e per gli spettatori, con dettagli sulla vendita disponibili sul sito ufficiale dell’organizzazione. La manifestazione si svolge in una giornata festiva, con un percorso che attraversa aree naturali e storiche della zona.

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La Ssd la SpoletoNorcia srl con il patrocinio del Comune di Spoleto organizza la dodicesima edizione della manifestazione ciclistica denominata “La SpoletoNorcia in MTB” in programma il prossimo martedì 2 giugno.In 12 anni, più di 27mila partecipanti provenienti da tutta Europa hanno pedalato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Addio MTB Ho scelto la mia nuova compagna di avventure! Sullo stesso argomento Leggi anche: SpoletoNorcia in Mtb 2026, come avere i biglietti a prezzo scontato Trekking lungo la vecchia ferroviaTorna una nuova edizione della Festa della vecchia ferrovia delle meraviglie, un percorso in trekking lungo la Vecchia Ferrovia Alcantara – Randazzo. SpoletoNorcia in Mtb 2026, come avere i biglietti a prezzo scontatoLa s.s.d. la SpoletoNorcia srl con il patrocinio del Comune di Spoleto organizza la XII edizione della manifestazione ciclistica denominata La SpoletoNorcia in MTB che si terrà Martedì 02 Giugno 2 ... perugiatoday.it La SpoletoNorcia in MTB 2025 ai nastri di partenzaDa oggi (5) fino a domenica 7 Sport, benessere, energia e divertimento in una cornice unica tra talks e degustazioni di prodotti bio Al via l’edizione 2025 de La SpoletoNorcia in MTB, la dodicesima ... spoletonline.com