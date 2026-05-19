Spiagge | il Grande Inganno le proposte dell’Avv Andrea Corsini e Sabri Pinton

Recentemente, il dibattito sulle concessioni balneari ha ripreso quota, con alcune proposte avanzate da un avvocato e una nota influencer del settore. La questione riguarda principalmente le modalità di assegnazione e gestione delle spiagge, e coinvolge aspetti legati al diritto europeo. Le proposte avanzate si concentrano su soluzioni specifiche e sulla tutela di alcune categorie di imprenditori che operano nel settore. La discussione si svolge in un contesto di continui cambiamenti normativi e di tensioni tra le diverse parti interessate.

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di Francesco Cataldo Verrina Concessioni balneari tra diritto europeo e imprenditori dimenticati: l’Avv. Andrea Corsini, fondatore di Laurum Legal Law Firm di Roma e il Sig. Sabri Pinton, responsabile Rapporti Istituzionali e imprenditore balneare da oltre 20 anni, avanzano proposte concrete per uscire dall’impasse. (Roma) La questione delle concessioni demaniali marittime è tornata con forza al centro del dibattito nazionale, nel pieno delle tensioni legate all’applicazione della Direttiva Bolkestein. Secondo Laurum Legal, il sistema italiano si trova oggi in una fase di stallo normativo strutturale, con effetti già evidenti su investimenti, occupazione e continuità dei servizi turistici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spiagge: il Grande Inganno, le proposte dell’Avv. Andrea Corsini e Sabri Pinton ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferine: ecco il teaser poster dell’horror di Andrea Corsini, in anteprima al Fantasia International Film FestivalÈ stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra... "Ex Fim e il grande inganno dell’inquinamento"Tutto si può dire del coordinamento per l’ex Fim, tranne non sia disposto a fare di tutto per difendere la Cattedrale, per vederci chiaro su... Ecco il grande inganno dell’intelligenza artificialeIntelligenza è una parola sexy che cattura l’attenzione, soprattutto se abbinata a qualcosa che di umano ha ben poco: le macchine. Ma l’intelligenza artificiale è tutt’altro che intelligente. repubblica.it