Spesa e mobilità green | a Rovereto arriva la ricarica nei supermercati

A Rovereto, nei supermercati della città sono state installate nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, segnando un passo avanti nella mobilità sostenibile locale. L'iniziativa prevede l'installazione di punti di ricarica all’interno di alcune strutture commerciali, offrendo ai clienti la possibilità di ricaricare i veicoli durante la spesa. L’accordo per l’installazione è stato stipulato tra le autorità comunali e una società specializzata nel settore delle energie rinnovabili.

? Domande chiave Come cambieranno i tempi della tua spesa settimanale con questa novità?. Chi ha stretto l'accordo per portare le colonnine nei supermercati?. Perché questa scelta aiuta concretamente le famiglie della provincia di Trento?. Cosa garantisce l'energia utilizzata per ricaricare le auto elettriche?.? In Breve Collaborazione tra Aldi e Plenitude On The Road per nuove infrastrutture locali.. Energia fornita al 100% da fonti rinnovabili con garanzie d'origine europee.. Paolo Martini coordina l'espansione tecnologica della rete di ricarica Plenitude.. Servizio situato in via del Brennero per ottimizzare i tempi dei cittadini trentini.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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