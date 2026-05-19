Spaventoso frontale sulla Statale | 4 feriti tra cui un bimbo di 10 anni
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 17 sulla strada statale. Tra i feriti ci sono un bambino di 10 anni e una donna che è stata trasportata in eliambulanza. Le cause dello scontro frontale non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
Quattro feriti, tra cui un bambino di 10 anni e una donna trasportata in eliambulanza. È questo il bilancio del violento incidente avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 18 maggio a Darfo Boario Terme, lungo la Statale 42.Nello schianto frontale sono rimaste coinvolte due auto: un’utilitaria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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