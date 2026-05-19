Spalletti si mette in discussione | cosa non funziona nella Juventus?

Da stilejuventus.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trentasettesima giornata di campionato, l’ultimo impegno casalingo della Juventus all’Allianz Stadium si è concluso con contestazioni e insoddisfazione tra i tifosi. La partita ha suscitato reazioni negative tra il pubblico, che ha manifestato il proprio disappunto con cori e fischi. Questo episodio ha portato a discussioni sulla prestazione della squadra e sulle possibili cause di eventuali criticità. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e commentatori sportivi, interessati a capire cosa potrebbe non funzionare.

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La trentasettesima giornata di campionato, ultimo impegno casalingo stagionale della Juventus davanti al pubblico dell’ Allianz Stadium, ha acceso contestazioni e malumori tra i tifosi. La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina ha lasciato il segno, e nel post partita Spalletti non ha nascosto tutta la propria delusione. Le dichiarazioni di Spalletti. Il tecnico di Certaldo, scelto per rilanciare la Juventus e riportarla ai vertici del calcio italiano, sembrava aver trovato la strada giusta, ma la pesante sconfitta contro la Fiorentina ha riportato a galla fragilità e incertezze, evidenziando il mancato raggiungimento di equilibrio e stabilità dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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