Spalletti i media e la pressione sulla Juve | il calcio vive anche del carrozzone mediatico – VIDEO

Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato come i media e l’attenzione costante contribuiscano a mantenere elevati gli stipendi nel calcio. Ha sottolineato che senza la copertura mediatica, alcune figure di spicco del settore non potrebbero ricevere le stesse retribuzioni. La discussione si è concentrata sul ruolo dei mezzi di comunicazione nel plasmare l’immagine delle squadre e dei protagonisti, evidenziando come il “carrozzone” mediatico sia parte integrante del mondo calcistico attuale.

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