Spalletti i media e la pressione sulla Juve | il calcio vive anche del carrozzone mediatico – VIDEO
Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato come i media e l’attenzione costante contribuiscano a mantenere elevati gli stipendi nel calcio. Ha sottolineato che senza la copertura mediatica, alcune figure di spicco del settore non potrebbero ricevere le stesse retribuzioni. La discussione si è concentrata sul ruolo dei mezzi di comunicazione nel plasmare l’immagine delle squadre e dei protagonisti, evidenziando come il “carrozzone” mediatico sia parte integrante del mondo calcistico attuale.
di Paolo Rossi Paolo Rossi a “Primo tempo” su Juventus News 24: senza televisioni e attenzione costante, certi stipendi non esisterebbero. E su Spalletti.. La pressione attorno alla Juventus è un tema che ritorna ciclicamente. Quando i risultati non arrivano, quando la classifica pesa, quando ogni parola diventa titolo. Ma secondo Paolo Rossi, intervenuto a “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, accusare i media di alimentare troppa tensione attorno alla Juve rischia di raccontare solo metà della storia. Il ragionamento parte da un punto molto concreto: il calcio moderno è diventato un grande spettacolo anche grazie a televisioni, giornali, siti, conferenze stampa, contenuti continui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Spalletti lancia segnali: la Juve deve decidere
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