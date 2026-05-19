Spalletti devastato Gazzetta | ogni scenario è possibile Messaggi con Elkann alla squadra ha fatto rivedere il primo tempo

Il tecnico si è mostrato molto scosso dopo le ultime partite e avrebbe inviato messaggi al presidente, con cui avrebbe anche condiviso alcuni contenuti. Secondo quanto riportato, ha fatto rivedere alla squadra le immagini del primo tempo di una recente sfida, evidenziando alcune criticità. La sua condizione emotiva ha portato a ipotesi di possibili cambiamenti in panchina e a discussioni interne sui prossimi passaggi da intraprendere. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

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