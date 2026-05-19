Spalletti devastato Gazzetta | ogni scenario è possibile Messaggi con Elkann alla squadra ha fatto rivedere il primo tempo
Il tecnico si è mostrato molto scosso dopo le ultime partite e avrebbe inviato messaggi al presidente, con cui avrebbe anche condiviso alcuni contenuti. Secondo quanto riportato, ha fatto rivedere alla squadra le immagini del primo tempo di una recente sfida, evidenziando alcune criticità. La sua condizione emotiva ha portato a ipotesi di possibili cambiamenti in panchina e a discussioni interne sui prossimi passaggi da intraprendere. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.
Spalletti devastato: ogni scenario è possibile. Messaggi con Elkann, alla squadra ha fatto rivedere il primo tempo. Il tecnico si sente colpevole. Trentacinque minuti di pura analisi, con gli occhi incollati allo schermo, appunti e la categorica parola d’ordine di non ripetere gli stessi errori. Il giorno dopo la drammatica disillusione interna contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha radunato la Juventus al gran completo in sala video alla Continassa. Il condottiero bianconero ha sezionato, passaggio dopo passaggio, la prima frazione del match perso contro i viola: un campionario di errori ed orrori segnati in rosso dall’ex ct azzurro, che ha alzato i decibel per sintonizzare il gruppo sulla frequenza del derby contro il Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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