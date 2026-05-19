Spalletti devastato Gazzetta | ogni scenario è possibile Messaggi con Elkann alla squadra ha fatto rivedere il primo tempo

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico si è mostrato molto scosso dopo le ultime partite e avrebbe inviato messaggi al presidente, con cui avrebbe anche condiviso alcuni contenuti. Secondo quanto riportato, ha fatto rivedere alla squadra le immagini del primo tempo di una recente sfida, evidenziando alcune criticità. La sua condizione emotiva ha portato a ipotesi di possibili cambiamenti in panchina e a discussioni interne sui prossimi passaggi da intraprendere. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

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Spalletti devastato: ogni scenario è possibile. Messaggi con Elkann, alla squadra ha fatto rivedere il primo tempo. Il tecnico si sente colpevole. Trentacinque minuti  di pura analisi, con gli  occhi incollati allo schermo, appunti e la categorica parola d’ordine di  non ripetere gli stessi errori. Il giorno dopo la drammatica disillusione interna contro la Fiorentina,  Luciano Spalletti  ha radunato la  Juventus al gran completo  in sala video alla  Continassa. Il condottiero bianconero ha sezionato, passaggio dopo passaggio, la prima frazione del match perso contro i viola: un campionario di  errori ed orrori  segnati in rosso dall’ex ct azzurro, che ha  alzato i decibel  per sintonizzare il gruppo sulla frequenza del  derby contro il Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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