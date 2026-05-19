Spaccio nel centro di Civita Castellana scoperti tre giovani con un chilo di droga
Nelle ultime settimane, i militari hanno osservato movimenti sospetti nel centro storico di Civita Castellana, concentrandosi su un appartamento considerato punto di riferimento per lo spaccio di droga. Durante un'operazione, sono stati fermati tre giovani trovati in possesso di un chilo di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei coinvolti. L’attività investigativa prosegue per approfondire eventuali collegamenti e altri soggetti coinvolti.
Da qualche tempo, i militari avevano notato movimenti sospetti per le vie del centro storico di Civita Castellana, individuando un appartamento che si sospettava potesse fungere da punto di riferimento per lo spaccio in città. Da qui la decisione dai Carabinieri d’intervenire nell’abitazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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