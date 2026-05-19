Spacca bottiglia in testa a un uomo in un bar durante un permesso dai domiciliari arrestato

Un episodio violento si è verificato in un bar di Turrivalignani, dove un uomo sotto arresti domiciliari avrebbe colpito un altro cliente con una bottiglia rotta in testa. L'aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio è avvenuto durante un permesso concesso dall’autorità giudiziaria. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti.

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