Spacca bottiglia in testa a un uomo in un bar durante un permesso dai domiciliari arrestato
Un episodio violento si è verificato in un bar di Turrivalignani, dove un uomo sotto arresti domiciliari avrebbe colpito un altro cliente con una bottiglia rotta in testa. L'aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio è avvenuto durante un permesso concesso dall’autorità giudiziaria. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti.
Follia in un bar a Turrivalignani dove un uomo agli arresti domiciliari avrebbe preso a bottigliate un altro cliente. Da un permesso autorizzato a una cella del carcere la conseguenza dell'atto violento. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 maggio a Turrivalignani, dove i militari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Malcolm X's Bar Fight: The Spark Before the Fire!
Sullo stesso argomento
Paternò, esce dai domiciliari senza permesso per andare a fare la spesa: 34enne arrestato dai CarabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri sulle persone ai domiciliari I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paternò hanno...
Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza: giovane arrestato dai CarabinieriNella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione.
Ubriaco entra al bar urlando e spacca una bottiglia di vetro in testa a un cliente: grave un 39enneMOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Entra urlando al bar, si dirige verso un cliente e gli rompe una bottiglia di vetro in testa. Tutto in pochi secondi. Una domenica pomeriggio qualunque si è trasformata, ... ilgazzettino.it
Litiga con un ragazzo fuori da un pub a Rovato e gli spacca una bottiglia in testa: identificato un 25enneNella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre fuori da un pub di Rovato (Brescia) è andata in scena una violenta lite tra due ragazzi. Uno è stato ferito alla testa con una bottiglia di vetro. fanpage.it