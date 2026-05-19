Sotto la cupola tra astri e note a Modena uno spettacolo speciale per Margherita Hack
A Modena, all’interno di un luogo coperto, si svolge uno spettacolo dedicato a Margherita Hack, che combina narrazione e musica. L’evento si svolge tra riferimenti agli astri e note musicali, creando un coinvolgimento tra il pubblico e l’universo. L’iniziativa rende omaggio alla scienziata e viene proposta come un momento di intrattenimento culturale, con attenzione alla figura di Hack e al suo legame con il cielo e la scienza. La manifestazione ha una durata limitata e si rivolge a un pubblico di appassionati.
Uno spettacolo dedicato a Margherita Hack che guarda alle stelle e si ubriaca di universo, fra narrazione e musica. Isabella Dapinguente – testi e narrazione Gypsinduo – Claudio Ughetti Fisarmonica e Gio Stefani ChitarraLo spettacolo andrà in scena in cupola, in un’inedita versione site specific. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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