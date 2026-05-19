Nella serata si è diffusa la notizia che l’allenatore avrebbe deciso di lasciare la squadra. Tra i possibili sostituti, si parla di un ex allenatore di una nota squadra di calcio, considerato il principale candidato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La società ha già avviato i contatti con il nome indicato come possibile successore. La situazione resta da seguire, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

La notizia della serata in casa Napoli è quella dell’ addio di Conte. L’allenatore avrebbe oramai deciso di lasciare il club e il favorito per sostituirlo sarebbe Maurizio Sarri. Spunta però anche un’altra suggestione: in diretta a “Il Bello del Calcio”, il giornalista Gianluca Gifuni fa anche il nome di Simone Inzaghi fra i possibili sostituti. Addio Conte, anche Inzaghi fra i possibili sostituti. Nel corso de “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha detto la sua sui possibili allenatori che potrebbero rilevare Antonio Conte a Napoli. Nella sua lista, c’è anche l’ex Inter Inzaghi: “Tra i sondaggi fatti dal Napoli vanno inseriti Farioli, Simone Inzaghi e Maresca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sostituto Conte, spunta anche un ex Inter: rivelazione a sorpresa

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fa i complimenti allInter per lo Scudetto a modo suo

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