Sostituto Conte spunta anche un ex Inter | rivelazione a sorpresa

Da spazionapoli.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata si è diffusa la notizia che l’allenatore avrebbe deciso di lasciare la squadra. Tra i possibili sostituti, si parla di un ex allenatore di una nota squadra di calcio, considerato il principale candidato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La società ha già avviato i contatti con il nome indicato come possibile successore. La situazione resta da seguire, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notizia della serata in casa Napoli è quella dell’ addio di Conte. L’allenatore avrebbe oramai deciso di lasciare il club e il favorito per sostituirlo sarebbe Maurizio Sarri. Spunta però anche un’altra suggestione: in diretta a “Il Bello del Calcio”, il giornalista Gianluca Gifuni fa anche il nome di Simone Inzaghi fra i possibili sostituti. Addio Conte, anche Inzaghi fra i possibili sostituti. Nel corso de “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha detto la sua sui possibili allenatori che potrebbero rilevare Antonio Conte a Napoli. Nella sua lista, c’è anche l’ex Inter Inzaghi: “Tra i sondaggi fatti dal Napoli vanno inseriti Farioli, Simone Inzaghi e Maresca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

sostituto conte spunta anche un ex inter rivelazione a sorpresa
© Spazionapoli.it - Sostituto Conte, spunta anche un ex Inter: rivelazione a sorpresa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

fa i complimenti allInter per lo Scudetto a modo suo

Video fa i complimenti allInter per lo Scudetto a modo suo

Sullo stesso argomento

Guardiola lascia il Manchester City a fine stagione? Il club pensa già al possibile sostituto: spunta un nome a sorpresaNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic...

Bastoni già dimenticato dall’Inter, il sostituto arriva da Genova: nome a sorpresadi Alessio LentoL’Inter è pronta ad abbracciare un cambiamento in difesa, con un’operazione di mercato che sta già facendo discutere.

Calciomercato Napoli News | Il futuro di Conte in bilico: c’è un sostituto in pole (oggi 16 aprile 2026)De Laurentiis è stato abbastanza chiaro nella volontà di liberarlo di fronte a offerte concrete, avendo soprattutto in mente una possibile chiamata-bis da parte della Nazionale: del resto non è più un ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web