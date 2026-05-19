Sosta alla Malpensata cambiano le regole | quanto costa il pass e dove sono i 90 nuovi parcheggi

Il Comune di Lecco ha introdotto nuove regole per la sosta nella zona della Malpensata, che ora rappresenta la quarta area di rilevanza urbanistica della città. Con una delibera approvata il 7 maggio, è stata creata una sottosezione dedicata all’interno della Zpru del centro e del lungolago. Successivamente, il 15 maggio, è stata emanata un’ordinanza firmata dal dirigente competente. Sono stati istituiti un nuovo sistema di pagamento per i pass e sono stati individuati 90 nuovi posti auto nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La quarta Zona a particolare rilevanza urbanistica della città è realtà. Con la delibera di giunta del 7 maggio il Comune di Lecco ha istituito la nuova sottosezione "Malpensata" all'interno della Zpru del centro e del lungolago, mentre con l'ordinanza del 15 maggio – firmata dal dirigente Lucio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malpensata, 90 nuovi parcheggi per i residenti: la giunta Gattinoni approva la ZPRULe forze politiche e civiche della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco esprimono soddisfazione per la delibera... Cambia la viabilità nel capoluogo. Si allarga fino alla Malpensata la Zona a rilevanza urbanisticaLecco, l’obietto degli amministratori di Palazzo Bovara Per avere una circolazione più fluida e la rotazione dei parcheggi. ilgiorno.it Sosta alla Malpensata, cambiano le regole: quanto costa il pass e dove sono i 90 nuovi parcheggiDal 1° giugno residenti e domiciliati di via Spirola, via Calvi e del lungolario potranno richiedere il contrassegno: ecco come fare e cosa cambia ... leccotoday.it