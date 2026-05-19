Sospeso l’attacco all’Iran

L’Iran ha risposto all’ultima proposta avanzata dagli Stati Uniti, ma le risposte ricevute non sono state considerate sufficienti per evitare un possibile intervento militare da parte di Usa e Israele. Le tensioni tra le parti restano alte, mentre le discussioni tra le nazioni coinvolte continuano senza aver portato a una soluzione definitiva. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con tutte le parti che valutano i prossimi passi da compiere.

di Marta Ottaviani ROMA L’Iran ha risposto all’ultima proposta americana, ma non basta per allontanare lo spettro di un nuovo attacco militare di Usa e Israele. La distanza fra Washington e Teheran resta siderale. Trump prova a convincere gli iraniani alla sua maniera: "Accettate le condizioni o sparirete", ha scritto su Truth, in una notte da 22 post in mezz’ora. In uno compariva una mappa del Medio Oriente con la bandiera americana e frecce puntate sull’Iran; in un altro, intitolato "Forza spaziale", il presidente premeva un pulsante rosso per dare il via ad attacchi della Space Force. Al New York Post ha poi ribadito di "non essere aperto a concessioni" e ha avvertito: l’Iran "scoprirà a breve che cosa accadrà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran

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