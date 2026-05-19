Sospeso l’attacco all’Iran
L’Iran ha risposto all’ultima proposta avanzata dagli Stati Uniti, ma le risposte ricevute non sono state considerate sufficienti per evitare un possibile intervento militare da parte di Usa e Israele. Le tensioni tra le parti restano alte, mentre le discussioni tra le nazioni coinvolte continuano senza aver portato a una soluzione definitiva. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con tutte le parti che valutano i prossimi passi da compiere.
di Marta Ottaviani ROMA L’Iran ha risposto all’ultima proposta americana, ma non basta per allontanare lo spettro di un nuovo attacco militare di Usa e Israele. La distanza fra Washington e Teheran resta siderale. Trump prova a convincere gli iraniani alla sua maniera: "Accettate le condizioni o sparirete", ha scritto su Truth, in una notte da 22 post in mezz’ora. In uno compariva una mappa del Medio Oriente con la bandiera americana e frecce puntate sull’Iran; in un altro, intitolato "Forza spaziale", il presidente premeva un pulsante rosso per dare il via ad attacchi della Space Force. Al New York Post ha poi ribadito di "non essere aperto a concessioni" e ha avvertito: l’Iran "scoprirà a breve che cosa accadrà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran
Sullo stesso argomento
Iran, Trump frena: "Sospeso l'attacco di domani su richiesta degli alleati del Golfo"Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che gli alleati nella regione del Golfo, quindi l'Emiro del Qatar Al Thani e il principe ereditario...
Iran, Trump: “Domani era previsto attacco, sospeso su richiesta dei leader del Golfo”(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth Social di aver sospeso un attacco militare contro l'Iran previsto...
Il Presidente Usa annuncia di aver sospeso l'attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro T facebook
Trump: ho sospeso l’attacco all’Iran che era in programma martedì x.com
Attacco all'Iran in sospeso: Trump dopo 'seriose trattative' con il Golfo; avverte di un ‘assalto completo e su larga scala’ se i colloqui falliscono reddit
Sospeso l’attacco all’Irandi Marta OttavianiROMAL’Iran ha risposto all’ultima proposta americana, ma non basta per allontanare lo spettro di un nuovo attacco militare di Usa e Israele. La distanza fra Washington e Teheran rest ... quotidiano.net
Iran, Trump frena: Sospeso l'attacco di domani su richiesta degli alleati del GolfoIl presidente Usa Donald Trump ha annunciato che gli alleati nella regione del Golfo, quindi l'Emiro del Qatar Al Thani e il principe ereditario ... iltempo.it