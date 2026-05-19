Il capogruppo della Lega ha segnalato che le strade collinari nelle zone di Corsanico, Bargecchia e Mommio Castello sono in condizioni molto precarie. Avvallamenti, tratti dissestati e crepe si trovano lungo le vie principali, causando difficoltà nella circolazione e disagio tra i residenti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti delle aree interessate, che hanno richiesto interventi urgenti per riparare le strade danneggiate. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Avvallamenti, tratti dissestati e crepe che creano problemi alla circolazione e ai residenti. Succede a Corsanico, Bargecchia e Mommio Castello, tant’è che il capogruppo Nicola Morelli (Lega) parla di "strade vergognose". L’attacco arriva dopo l’annuncio della giunta di aver acceso un mutuo da 200mila euro per sistemare i tratti viari più critici del territorio. "Ogni giorno siamo alle prese con le buche lungo le strade – scrive Morelli, residente a Corsanico – ma per l’amministrazione evidentemente esistono frazioni di serie A e altre di serie B. La collina nord, in particolare Corsanico, è abbandonata a se stessa. In questi ultimi cinque... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos di Morelli (Lega): "Le strade collinari in condizioni vergognose"

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