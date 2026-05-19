Sorpreso a rubare alle poste arrestato 32enne
Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver tentato di entrare di nascosto negli uffici postali. L'episodio è avvenuto in mattinata, quando il sistema di allarme si è attivato e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato l'uomo ancora all’interno dell’edificio e lo hanno fermato. L’indagato è stato condotto in caserma, dove sarà sottoposto alle procedure di identificazione e giudizio.
Ha provato ad intrufolarsi alle poste ma è scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri e lo hanno colto sul fatto, arrestandolo. È finito con le manette ai polsi il tentato furto da parte di un 32enne residente a Seveso nella mattinata del 13 maggio alle poste di Baruccana.Il fattoNelle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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