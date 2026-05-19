Sondalo arriva il nuovo massaggiatore cardiaco per salvare vite
A Sondalo è stato installato un nuovo defibrillatore automatico destinato a intervenire in caso di arresto cardiaco. Il dispositivo è stato scelto dai medici locali per la sua capacità di analizzare il ritmo cardiaco e di somministrare una scarica elettrica corretta in modo autonomo. La presenza di questa apparecchiatura mira a ridurre i tempi di intervento e a migliorare le possibilità di salvataggio. Lo strumento è collocato in un’area pubblica accessibile a tutti.
? Domande chiave Come può questo nuovo dispositivo prevenire i danni cerebrali? Perché i medici hanno richiesto proprio questo specifico macchinario? Chi ha finanziato l'acquisto di questa tecnologia per l'ospedale? Quali altri strumenti verranno donati ai reparti in futuro??? In Breve Daniela Gurini coordina l'associazione Insieme per vincere nata in Valdidentro. L'associazione aveva donato un ecografo portatile lo scorso autunno. Il dispositivo migliora il recupero neurolog . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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