Sondalo arriva il nuovo massaggiatore cardiaco per salvare vite

A Sondalo è stato installato un nuovo defibrillatore automatico destinato a intervenire in caso di arresto cardiaco. Il dispositivo è stato scelto dai medici locali per la sua capacità di analizzare il ritmo cardiaco e di somministrare una scarica elettrica corretta in modo autonomo. La presenza di questa apparecchiatura mira a ridurre i tempi di intervento e a migliorare le possibilità di salvataggio. Lo strumento è collocato in un’area pubblica accessibile a tutti.

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