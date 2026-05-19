Sondaggio LA7 colpo di scena | chi continua a crescere e chi a scendere
Un nuovo sondaggio SWG per TgLa7 mostra lievi cambiamenti nelle intenzioni di voto rispetto al precedente. Le variazioni sono state contenute ma alcune fasce di elettorato hanno mostrato movimenti più evidenti. La rilevazione si concentra sulle preferenze degli italiani in vista di future consultazioni politiche. I dati indicano chi ha mantenuto il consenso e chi, invece, ha registrato un calo di consensi. La ricerca si basa su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.
Il più recente sondaggio SWG per TgLa7 registra variazioni contenute ma significative nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle risultano in aumento. Nel complesso, il quadro resta stabile, ma con spostamenti che alimentano l’attenzione sul confronto politico delle prossime settimane. La rilevazione, diffusa con data 18 maggio 2026, non modifica gli attuali equilibri tra maggioranza e opposizioni. Tuttavia, il dato segnala un leggero arretramento per la principale forza di governo e un recupero per le forze che la inseguono. Di seguito, i principali risultati e le percentuali complete con confronto rispetto alla stima dell’ 11 maggio 2026. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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