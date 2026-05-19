Sondaggio LA7 colpo di scena | chi continua a crescere e chi a scendere

Un nuovo sondaggio SWG per TgLa7 mostra lievi cambiamenti nelle intenzioni di voto rispetto al precedente. Le variazioni sono state contenute ma alcune fasce di elettorato hanno mostrato movimenti più evidenti. La rilevazione si concentra sulle preferenze degli italiani in vista di future consultazioni politiche. I dati indicano chi ha mantenuto il consenso e chi, invece, ha registrato un calo di consensi. La ricerca si basa su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.

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