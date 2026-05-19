Sondaggi quante cavolate | ecco tutta la verità Chi vince davvero

Per settimane si è diffusa l’idea che il cosiddetto “campo largo” avesse ormai superato il centrodestra in termini di consensi. Si parlava di una crescita stabile delle opposizioni e di un governo in difficoltà crescente, sostenendo che questa tendenza fosse ormai consolidata. Tuttavia, i sondaggi pubblicati di recente mostrano dati diversi e più sfumati, senza confermare completamente le previsioni fatte in precedenza. La realtà delle intenzioni di voto appare più complessa di quanto si fosse creduto.

Per settimane è andata avanti la stessa narrazione. Il famoso “campo largo” avrebbe ormai superato il centrodestra, la crescita delle opposizioni sarebbe stata strutturale, il governo Meloni in difficoltà crescente. Ogni nuovo rilevamento veniva raccontato come il segnale di una svolta imminente, quasi inevitabile. E invece basta guardare meglio i numeri — e soprattutto leggerli senza trasformarli in propaganda — per scoprire una realtà molto diversa. Il punto centrale è semplice: il presunto “sorpasso” del centrosinistra sul centrodestra sarebbe avvenuto dentro il margine di errore statistico. Una differenza minima trasformata però in un evento politico enorme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI CROLLO IMPROVVISO TUTTO SI RIMETTE IN GIOCO

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