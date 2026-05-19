Solo 22 secondi per esporre i sintomi | la sfida degli internisti lombardi per un maggiore ascolto al paziente
Gli internisti lombardi si confrontano con la sfida di migliorare l’ascolto del paziente, in un sistema sanitario che si trova ad affrontare un aumento della popolazione anziana, con oltre 2,3 milioni di persone sopra i 65 anni e circa 4 mila centenari. Una delle criticità evidenziate riguarda il tempo dedicato alla raccolta dei sintomi, che in alcuni casi si limita a 22 secondi, rendendo difficile una diagnosi accurata e completa.
Il sistema sanitario lombardo deve fare i conti con una popolazione che invecchia, dove gli over 65 superano i 2,3 milioni e i centenari sono circa 4mila. In questo scenario, la medicina interna si conferma il perno necessario per gestire la complessità. Durante il congresso regionale della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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