Solidarietà e inclusione la Provincia lancia due eventi per il territorio

Il 19 maggio, la Provincia ha annunciato due eventi dedicati al territorio con focus su solidarietà e inclusione. Il primo, intitolato “Marcia… che ti passa - Un sorriso per la SLA”, si terrà domenica 31 maggio a Vo’ Euganeo. Il secondo, “Tutti Insieme per la Bassa”, si svolgerà domenica 20 settembre e coinvolgerà 42 comunità della zona. Entrambe le iniziative mirano a promuovere momenti di aggregazione e sensibilizzazione tra i partecipanti.

Oggi, 19 maggio, la Provincia ha presentato due eventi del territorio all’insegna dell’inclusione e della solidarietà: “Marcia. che ti passa - Un sorriso per la SLA”, in programma domenica 31 maggio a Vo’ Euganeo, e “Tutti Insieme per la Bassa”, iniziativa che domenica 20 settembre coinvolgerà 42. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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