Solare alla Cava Belgiardino non si può
Il nuovo Piano regionale sulle Aree Idonee ha riacceso la discussione riguardo al progetto di installazione di pannelli fotovoltaici flottanti presso la Cava Belgiardino. Sono previsti oltre 18.000 moduli solari distribuiti su due piattaforme galleggianti, con una capacità complessiva di quasi 10 megawatt. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni, mentre le autorità regionali hanno avviato verifiche sulla compatibilità ambientale e le modalità di autorizzazione del progetto.
Il nuovo Piano regionale sulle Aree Idonee riaccende il caso del fotovoltaico flottante alla Cava Belgiardino (previsti oltre 18mila moduli solari su due piattaforme galleggianti per un totale di quasi 10 megawatt di potenza). E per il consigliere comunale del movimento civico Ama il tuo Paese, Domenico Ossino (nella foto) - da mesi tra i principali oppositori dell’intervento - la nuova normativa approvata il 12 maggio dal Consiglio regionale lombardo rischia ora di mettere in discussione l’autorizzazione già rilasciata dalla Provincia di Lodi. Secondo il gruppo consiliare di minoranza, infatti, il Progetto di legge 175 non introdurrebbe un via libera generalizzato agli impianti nelle cave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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