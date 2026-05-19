Solare alla Cava Belgiardino non si può

Il nuovo Piano regionale sulle Aree Idonee ha riacceso la discussione riguardo al progetto di installazione di pannelli fotovoltaici flottanti presso la Cava Belgiardino. Sono previsti oltre 18.000 moduli solari distribuiti su due piattaforme galleggianti, con una capacità complessiva di quasi 10 megawatt. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni, mentre le autorità regionali hanno avviato verifiche sulla compatibilità ambientale e le modalità di autorizzazione del progetto.

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