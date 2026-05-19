Sokolov fa risuonare al Donizetti l’incanto di Beethoven e Schubert

A Bergamo, al teatro Donizetti, si è tenuto un concerto con il pianista Grigory Sokolov, che ha proposto un programma interamente dedicato a Beethoven e Schubert. Il musicista ha interpretato le composizioni con grande sensibilità, dimostrando una tecnica impeccabile. Il repertorio scelto è stato eseguito con attenzione, e il pubblico ha potuto ascoltare dal vivo le note di due grandi compositori, anche se l'intera performance si è svolta con il programma a Vienna.

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Bergamo. Rimane a Vienna il programma, presentato al Donizetti, di Grigory Sokolov, ancora una volta superbo nel tradurre al pianoforte la propria sensibilità unita ad una tecnica magistrale. All’interno del programma della 63ª edizione del Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, il maestro russo ha festeggiato infatti sessant’anni di carriera, proponendo, lunedì 18 maggio, due capolavori di Beethoven e Schubert, entrambi vissuti nella capitale austriaca. Attenzione al dettaglio e sensibilità si manifestano subito con la Sonata n.4 in mi bemolle maggiore op.7 (1797), il primo dei grandi lavori di Ludwig van Beethoven. Avvolto da una luce crepuscolare, Sokolov ha mostrato tutta la sua abilità al pianoforte, con leggere e precise variazioni di intensità, ma anche con la capacità di raggiungere un’ampia gamma dinamica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sokolov festeggia con Beethoven e Schubert i suoi 60 anni di carriera Andante di primavera, Beethoven e Schubert nel segno di Grigory SokolovSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Sokolov fa risuonare al Donizetti l’incanto di Beethoven e SchubertUn’interpretazione magistrale al Pianistico per il maestro russo, capace di dimostrare attenzione ai dettagli e tecnica insuperabile nella gestione della gamma dinamica ... bergamonews.it Il piano di Sokolov fa risuonare ancora la bellezza poetica ed espressiva di Byrd e BrahmsApplausi calorosi al Donizetti per il pianista russo, che si è dimostrato uno dei migliori pianisti al mondo grazie ad una tranquillità d’esecuzione accompagnata da un’assoluta ricerca di perfezione ... bergamonews.it