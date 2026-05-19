soccorso alpino esercitazione in quota

Il Soccorso alpino ha organizzato un’esercitazione in quota rivolta ai tecnici del settore. L’evento si svolge in vista dell’arrivo dell’estate, stagione in cui si verificano tipicamente alcuni tipi di infortuni più frequenti. La formazione mira a migliorare le competenze degli operatori in situazioni di emergenza, con esercitazioni pratiche specifiche per le condizioni di montagna. L’attività si inserisce in un programma di preparazione periodica dedicato agli interventi in ambienti impervi e difficili da raggiungere.

Ogni stagione ha le proprie tipologie di infortuni più ricorrenti ed è dunque tempo, in vista dell’estate, di formazione specialistica per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Così è stato nei giorni scorsi per la quindicina di appartenenti alla VI Delegazione Orobica che hanno partecipato a due intense giornate in Val Gerola per cimentarsi su una tipologia di scenario particolare. Il primo giorno è stato dedicato agli interventi di evacuazione con la tecnica del palo pescante e all’allestimento della teleferica. Il secondo giorno, invece, approfittando di una nevicata abbondante a una quota di 1800 metri, è stata messa in atto una simulazione d’intervento sui Denti della Vecchia, con approccio dal basso, scalando e posizionando corde fisse per una progressione in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rovetta, esercitazione antincendio in quota con lelicottero

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