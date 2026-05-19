Soave Città del Libro

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 24 maggio, Soave ospiterà la tredicesima edizione di “Soave Città del Libro”, una manifestazione dedicata ai libri e alla cultura. La rassegna è organizzata dall’associazione SoaveCultura in collaborazione con il Comune di Soave, la Pro Loco e il locale chiosco. Durante l’evento, saranno presenti incontri, presentazioni e attività legate al mondo letterario, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere il confronto culturale nel centro storico della città.

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Dal 20 al 24 maggio Soave tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato ai libri e al confronto culturale con la tredicesima edizione di, la rassegna promossa dall’associazione SoaveCultura insieme al Comune di Soave, alla Pro Loco, a El Chiosco Ignorante. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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