Soave Città del Libro

Dal 20 al 24 maggio, Soave ospiterà la tredicesima edizione di “Soave Città del Libro”, una manifestazione dedicata ai libri e alla cultura. La rassegna è organizzata dall’associazione SoaveCultura in collaborazione con il Comune di Soave, la Pro Loco e il locale chiosco. Durante l’evento, saranno presenti incontri, presentazioni e attività legate al mondo letterario, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere il confronto culturale nel centro storico della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui