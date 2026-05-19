Soave Città del Libro
Dal 20 al 24 maggio, Soave ospiterà la tredicesima edizione di “Soave Città del Libro”, una manifestazione dedicata ai libri e alla cultura. La rassegna è organizzata dall’associazione SoaveCultura in collaborazione con il Comune di Soave, la Pro Loco e il locale chiosco. Durante l’evento, saranno presenti incontri, presentazioni e attività legate al mondo letterario, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere il confronto culturale nel centro storico della città.
Dal 20 al 24 maggio Soave tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato ai libri e al confronto culturale con la tredicesima edizione di, la rassegna promossa dall’associazione SoaveCultura insieme al Comune di Soave, alla Pro Loco, a El Chiosco Ignorante. 🔗 Leggi su Veronasera.it
I Sonetti delle Fate - Gabriele DAnnunzio | Audiolibro
Sullo stesso argomento
Festa medievale e del vino SoaveDal 15 al 17 maggio 2026 il centro storico di Soave tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la nuova edizione della Festa...
La cultura in vetrina. Città del libro e della famiglia. Svelati i diciotto finalistiIl Forum delle Associazioni Familiari, insieme al Comune di Pontremoli e alla Fondazione Città del Libro, ha ufficializzato la selezione dei 18 testi...
Il Festival del Libro di Soave sta arrivando… e i volontari sono già in azione! Le scatole con il programma completo del Festival del Libro di Soave stanno partendo in queste ore verso le varie città, attività commerciali, negozi e librerie del territorio, per facebook
#IlMotodellecose - Results on X | Live Posts & Updates x.com