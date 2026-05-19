Smart water solutions Amap premiata per un progetto sulla digitalizzazione della gestione del servizio

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda che gestisce il servizio idrico in 49 Comuni della provincia di Palermo ha ottenuto il riconoscimento nazionale Smart Water Solutions 2026 durante la Conferenza Esri Italia tenutasi a Roma. La premiazione riguarda un progetto sulla digitalizzazione della gestione dell’acqua, sviluppato dall’azienda stessa. La cerimonia si è svolta nel capoluogo italiano, coinvolgendo vari rappresentanti del settore. Il premio viene assegnato annualmente a iniziative innovative nel settore dell’acqua e della digitalizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Amap, gestore del servizio idrico integrato in 49 Comuni della città metropolitana di Palermo, ha ricevuto il premio nazionale Smart water solutions 2026 nell’ambito della Conferenza Esri Italia che si è tenuta a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato per la presentazione del progetto sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Riforma Istituti tecnici, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”: digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari

Il Comune accelera sulla digitalizzazione: al via il progetto di aggiornamento della numerazione civicaPrevista anche la nuova segnaletica della numerazione civica, che sarà realizzata con materiali di elevata qualità e progettata per garantire durata...

smart water solutions amapAssegnato ad Amap il Premio Nazionale Smart Water Solutions 2026L’Amap ha ricevuto il Premio Nazionale Smart Water Solutions 2026 nell’ambito della recente Conferenza Esri Italia tenutasi a Roma Il riconoscimento è stato assegnato per la presentazione del proget ... blogsicilia.it

smart water solutions amapL’Amap ha ricevuto il premio Smart Water Solutions 2026L’Amap ha ricevuto il Premio Nazionale Smart Water Solutions 2026 nell’ambito della recente Conferenza Esri Italia tenutasi a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato per la presentazione del proge ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web