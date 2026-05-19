Smart water solutions Amap premiata per un progetto sulla digitalizzazione della gestione del servizio

L’azienda che gestisce il servizio idrico in 49 Comuni della provincia di Palermo ha ottenuto il riconoscimento nazionale Smart Water Solutions 2026 durante la Conferenza Esri Italia tenutasi a Roma. La premiazione riguarda un progetto sulla digitalizzazione della gestione dell’acqua, sviluppato dall’azienda stessa. La cerimonia si è svolta nel capoluogo italiano, coinvolgendo vari rappresentanti del settore. Il premio viene assegnato annualmente a iniziative innovative nel settore dell’acqua e della digitalizzazione.

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