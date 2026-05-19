Sla neurologo Padovani | Medicina di prossimità mette al centro le persone

Un neurologo ha sottolineato come la medicina di prossimità sia particolarmente rilevante nel trattamento della sclerosi laterale amiotrofica. Secondo quanto riferito, questa modalità di assistenza si concentra sui bisogni delle persone piuttosto che sulla malattia stessa, creando un sistema che risponde alle esigenze assistenziali. La discussione si focalizza sull'importanza di un approccio più vicino e personalizzato per i pazienti affetti da questa patologia.

(Adnkronos) – "La medicina delle prossimità è importante soprattutto nella sclerosi laterale amiotrofica e, in generale, crea un ecosistema che risponde non tanto alla malattia, ma ai bisogni assistenziali della persona con malattia. Si tratta di un cambio di paradigma e di prospettiva che porta al centro di tutto il sistema le persone con diverse. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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